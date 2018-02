Domenica 18 febbraio a partire dalle ore 15 grande festa di Carnevale a Pompeiana, presso l’area Pro Loco in regione Lagoscuro. Il villaggio dei Puffi prenderà forma per il divertimento di grandi e piccini con tanti giochi, animazione in maschera, una golosa merenda e una sorpresa per tutti i bambini partecipanti.

Anche quest’anno l’associazione Sgarzeline e Pelandrui invita tutti a puffarsi al Carnevale più divertente in zona, realizzato con il contributo dell’amministrazione comunale e dei tanti volontari.

Nell’area sono presenti ampi parcheggi, in caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 25 febbraio.