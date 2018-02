Imperia, Claudio Scajola assolto da accusa di finanziamento illecito a singolo parlamentare

"Non posso non ricordare chi mi è stato vicino sempre così come, con un po' di tristezza, non riesco a dimenticare chi ci ha speculato sopra e coloro, a me vicini, che non mi sono stati vicini. E' finito un periodo, ne inizierò un altro" ha detto Scajola