Lunedì 26 Febbraio, a Imperia, dalle ore 19.30 alle 22.30 presso la Sala di Rappresentanza del CONI Point, in via Garessio 17, si terrà un seminario gratuito sul tema del lavoro sportivo rivolto a quanti ad oggi ricoprano o intendano ricoprire in futuro ruoli dirigenziali, amministrativi e tecnici nell’ambito dell’associazionismo sportivo. Sono invitati a partecipare anche gestori di impianti sportivi, istruttori, allenatori, tecnici federali, nonché insegnanti di Educazione Fisica e laureati in Scienze Motorie che siano interessati ad approfondire, alla luce delle più recenti interpretazioni legislative, i molteplici interrogativi inerenti l’inquadramento normativo, fiscale e previdenziale della prestazione lavorativa offerta a vario titolo in ambito sportivo e nel mondo del volontariato. Un’occasione davvero preziosa di avvalersi della consulenza di un relatore esperto e qualificato quale il dottor Maurizio Annitto, revisore legale e docente SRdS Liguria, che metterà a disposizione dei partecipanti tutte le informazioni utili, anche dal punto di vista pratico, per aumentare l’efficienza operativa e l’organizzazione interna alle associazioni sportive, oltre che per coordinare al meglio l’attività dei collaboratori dal punto di vista del loro reclutamento, della formazione, la motivazione e l’integrazione delle competenze operative dell’intero organigramma societario. Le iscrizioni al seminario scadono il 24 Febbraio. La richiesta di partecipazione deve essere effettuata esclusivamente tramite portale CONI, non verranno accettate iscrizioni via e-mail.

Di seguito il link per iscriversi http://liguria.coni.it/liguria/scuola-regionale/corsi/corso/2375.html