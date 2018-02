Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il rosso dell’amore ha fatto da sfondo alla festa di San Valentino, trascorsa in compagnia dei giovani Nonni della Casa di Riposo “Anselmo Pisano” di Apricale. Una giornata trascorsa tra dolci, palloncini ed affetto, per ricordare e celebrare quel sentimento che ci deve accompagnare e guidare tutti i giorni. Un ringraziamento al personale ed agli organizzatori, a tutti i partecipanti, i parenti e gli amici.

