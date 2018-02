Ha raggiunto una meritoria ventinovesima edizione il Torneo “Gioca per un sorriso” a cui potranno partecipare tutti i giocatori di burraco, si spera non solo della nostra zona ma anche della vicina Costa Azzurra. L’appuntamento è per domenica 18 febbraio al Bridge Club Sanremo in Via Matuzia 28, con iscrizioni a partire dalle ore 14.30.

Il Torneo è a scopo benefico, con un’iscrizione che prevede una quota a persona di 20 euro. Quanto raccolto sarà devoluto dalla Lilt per il servizio domiciliare cure palliative e terapia del dolore. Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della migliore qualità di vita per i pazienti colpiti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici.

Il Centro Cure Palliative LILT è operativo dal 1991, ed è attivo su tutto il territorio della provincia di Imperia con un programma di intervento domiciliare allo scopo di alleviare la sofferenza dei malati oncologici in fase terminale.