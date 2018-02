Venerdì 16 febbraio alle 21 si terrà a Sanremo la conferenza, presso la sala Melograno del Palafiori in Via Marsaglia a Sanremo, organizzata da “Sanremo Sostenibile” e Attac:

“I Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.) verso l’Economia solidale – Filiere corte, piccola distribuzione organizzata, Distretti di Economia solidale per una Nuova Economia”

Interverrà alla conferenza Davide Biolghini, esperto di Reti sociali e Economia solidale, membro del Tavolo RES (Rete Economia Solidale) Italia.

Partecipa Mauro Morello, realizzatore di un sistema informatico Open source per i GAS.

I Gruppi di Acquisto solidale (G.A.S.) sono nati in Italia da oltre vent’anni e ora sono migliaia e sono attivi anche nel nostro territorio.

Filiera corta, vendita diretta, chilometro zero (quando possibile), agricoltura biologica sono i criteri principali con i quali le famiglie operano.

I G.A.S. sono la base per la realizzazione di un’Economia solidale, una Nuova economia che abbia come proprio “capitale” le relazioni e un consumo più responsabile.

Un’economia fondata su principi di cooperazione e mutualismo e sulla giustizia e rispetto delle persone (condizioni di lavoro, salute, conoscenza, inclusione sociale, garanzia di beni e servizi essenziali). In un’Economia solidale si ha partecipazione democratica e territoriale, rispetto dell’ambiente e investimenti per scopi di utilità sociale.