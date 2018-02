Con il test di sommellerie, a cura della delegazione di Savona dell’Associazione Italiana Sommelier, iniziano le prove speciali del “Marchiano” con protagoniste le etichette della Cantina Zangani di Santo Stefano Magra (SP) sotto l’egida dei Lions Club “Baia del Sole” di Alassio.

Il trofeo, che si svolgerà il 20 febbraio, alle ore 10.00, nella sala di rappresentanza dell’Istituto alberghiero F. M. Giancardi di Alassio, si articolerà attraverso un test scritto e due prove pratiche, di cui una in occasione della cena di apertura del IX Memorial B. Marchiano, il prossimo 22 febbraio, alla presenza del presidente delle Camere di Commercio delle Riviere Liguri Luciano Pasquale e di Luca De Michelis presidente Confagricoltura Liguria.

Il concorso, riservato agli alunni del corso di Sala-Bar delle classi terminali, è svolto in collaborazione con CONFAGRICOLTURA Liguria e coordinato da Giancarlo Alfano, delegato A. I. S. della provincia di Savona e dagli insegnanti Paolo Madonia, Michela Calandruccio, Sara Ceccatelli e Stefania Violino.

La prova di sommellerie incentrata sulle tecniche di presentazione, servizio e degustazione sarà effettuata sull’etichetta Vermentino Superiore Boceda a denominazione “Colli di Luni” della Cantina Zangani alla quale la guida Vitae ha assegnato la certificazione di Eccellenza 2018. “Un attestato, come sottolineano i fratelli Paolo e Roberto Zangani, che premia l’impegno di tre generazioni nella valorizzazione dei vitigni autoctoni in condizioni territoriali lavorative al limite dell’eroico”.

Il Memoria B. Marchiano, promosso dal Centro Studi sul Turismo F.M. Giancardi, è Patrocinato da Regione Liguria e realizzato sotto l’egida di FIC, AIS, CONFAGRICOLTURA, AMIRA, AIBES, SOLIDUS e il patrocinio di FIDAPA BPW Italy Distretto Nord-Ovest e FIDAPA BPW Italy Sezione di Albenga.