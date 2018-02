La società di ginnastica artistica a.s.d. Niche di Imperia ha partecipato lo scorso week-end, 10-11 febbraio, alla prima finale regionale per la Liguria del Campionato Nazionale PGS, ottenendo buoni risultati.

Alla manifestazione, che si è svolta presso il Palazzetto dello Sport di Imperia, hanno partecipato oltre 200 ginnaste agoniste del circuito PGS, appartenenti a molte società provenienti da tutta la Liguria.

Si tratta della prima di due prove di selezione regionale che consentiranno alle migliori atlete di accedere a fine marzo ad un’ulteriore selezione interregionale, dalla quale verranno prescelte le ginnaste che parteciperanno alle finali nazionali del prossimo fine aprile a Lignano Sabbiadoro (Udine).

Il pubblico in entrambe le giornate di gara è stato davvero molto numeroso e la sua partecipazione molto attenta. Particolarmente spettacolare ed applaudita è stata l’esibizione delle atlete appartenenti ai programmi A e B, cui partecipano le migliori ginnaste.

Lusinghieri i risultati per le atlete della Niche che ha schierato in campo gara 17 ginnaste. Tra le over del programma A2, Vittoria Picerno, all’esordio nella massima categoria, vince l’argento nella classifica generale. Nel programma B1 Letizia Bianchi, tra le propaganda, sale per ben tre volte sul podio, oro al volteggio e doppio bronzo a trave ed a corpo libero, Irene Mela, tra le senior, si piazza quinta a trave. Nel programma B2 Serena Agnese vince l’argento in classifica generale tra le senior e la sorella Camilla, tra le under 15, si classifica quinta a trave. Nel programma C, tra le propaganda, Ludovica Bessone arriva quinta al volteggio, tra le under 15 Alice Fenu giunge quarta a trave, buona e costante anche la gara di Alessia Raimondo tra le under 17. Nel programma D, tra le propaganda, buone le prestazioni di Sara Palagi, Carla Ramoino e Leticia Piazza, di rilievo, tra le mini, le prestazioni di Anna Pititto, oro al volteggio e di Benedetta Pignone, sesta a trave, buone anche le gare di Nicla Arrigo e Marta Blengini. Nella categoria supermini, cui appartengono le bambine più piccole, tengono alti i colori della Niche Benedetta Canetti e Layse Piazza che si piazzano rispettivamente quarta e quinta nella classifica generale.

La manifestazione, curata dal Comitato Regionale Liguria della PGS in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Niche, che svolge la sua attività in Via Santa Lucia n. 14 ad Imperia, è stata ottimamente organizzata. Il Presidente dell’Associazione, Ludovico Ramella, ha ricevuto in tal senso riconoscimenti da parte di partecipanti, tecnici e giudici ed a tal proposito afferma “la buona riuscita della manifestazione è dovuta al grande lavoro di squadra che è stato fatto dallo staff tecnico, dagli associati e dai genitori delle atlete. E’ doveroso ringraziarli tutti per lo spirito di attaccamento per la nostra Associazione, che dimostrano in ogni occasione. Un plauso va rivolto alle nostre atlete per i buoni risultati raggiunti ed allo staff di allenatori per la costanza e la passione con le quali seguono la crescita delle nostre ginnaste. In ultimo voglio altresì ringraziare la Società Ginnastica Imperia e l’a.s.d. Primavera Varazze per averci consentito l’utilizzo di alcune

loro attrezzature tra le tantissime necessarie per lo svolgimento delle gare.