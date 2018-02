Il Presidente della Giunta regionale, a nome della Regione Liguria, si felicita con il Cardinale Angelo Bagnasco per la conferma nel governo pastorale dell’Arcidiocesi di Genova per altri due anni, annunciata oggi da Papa Francesco. Rivolge al Cardinale Arcivescovo le più sentite e sincere congratulazioni, nella certezza di interpretare il sentimento di tutti i genovesi e di tutti i liguri che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare la sollecitudine di Angelo Bagnasco per la comunità, in particolare per i temi sociali e del lavoro. Per questo, e avendo ancora ben vivo il ricordo dell’ entusiasmo con cui Genova e la Liguria hanno accolto il Santo Padre in visita nel maggio scorso, il Presidente della Regione Liguria augura buon lavoro per i prossimi due anni al Cardinale: che il suo ministero possa continuare nello spirito dei 12 anni già passati alla guida dell’Arcidiocesi e nel segno dell’amicizia con le istituzioni, oggi più salda che mai.