Camporosso| Una stufa elettrica all’origine dell’incendio che ha interessato questa sera un appartamento in Piazza D’Armi a Camporosso Mare. L’alloggio si trova al primo piano di una palazzina di 6 piani che è stata evacuata temporaneamente durante le operazioni di spegnimento

Camporosso|incendio in un appartamento di Piazza D’Armi evacuata palazzina