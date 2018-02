E’ ormai alle porte l’ultima serata dell’Accademia dell’Arte di Educare, promossa dall’Associazione Noi4you in collaborazione con il Comune di Camporosso.

Le quattro serate, portate avanti dalle psicoterapeute dello sportello di ascolto NOI4YOU (dottoressa Sciolla e dottoressa Donà), arrivano all’incontro conclusivo con un bilancio è più che positivo. Numeroso il pubblico presente così come vivaci e interessanti i dibattiti al termine di ogni serata.

Durante la serata del 16, si parlerà della comunicazione fra “ genitori e figli” e “insegnanti e alunni”. Verranno, come sempre, spiegate le dinamiche che talvolta si innescano e che rendono difficile la comprensione a scuola e in famiglia. Verrà trattato anche il tema della comunicazione attraverso i sintomi e questo potrà permettere una maggiore comprensione della comunicazione, anche quando essa non avviene attraverso le parole.

Come sempre i genitori e gli insegnanti, avranno modo di riflettere ed interagire fra loro e con le psicologhe. Questa è una parte importante della serata poiché permette di comprendere meglio i concetti espressi e farli propri, perché possano essere utili con i propri figli e i propri alunni.

L’ideale sarebbe che entrambi i genitori potessero partecipare al fine di poter applicare in casa il nuovo modo di stare insieme.

Per questo abbiamo pensato al servizio di baby parking che troverete all’ingresso della sala GRATUITO al quale potete affidare i vostri figli che troveranno un momento di divertimento e di socializzazione.”

Vi aspettiamo numerosi dunque Venerdì sera alle 20,30 presso il salone Bigauda di Camporosso.

L’offerta minima per la serata è di €5,00 che andranno allo Sportello NOI4YOU di Bordighera.

Di seguito gli orari d’apertura presso la sede della CRI di Bordighera:

Lunedì e Venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16.30 – il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30.

Il numero di telefono è invece sempre attivo: 334 9999304.