Il Campionato provinciale di calcio Veterani è arrivato alla prima giornata di ritorno. Come da molti anni avviene la Virtus continua il suo indiscusso impegno per il raggiungimento del traguardo finale.

Quest’anno il successo finale non avverrà con la conquista della posizione di prima in classifica, ma attraverso i play-off che concluderanno la stagione 2017-2018.