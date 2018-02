Il Consiglio Comunale, nella seduta del 7 febbraio 2018, ha approvato le seguenti modifiche al Regolamento IUC, componente TARI (tassa rifiuti solidi urbani):

Articolo 62, comma 3 : “Alle utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell’utilizzo o in sito o in terreni di proprietà ubicati nel Comune di Bordighera del materiale prodotto, si applica una riduzione del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante il possesso dell’apposito contenitore. Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a controlli sull’effettiva attivazione del compostaggio domestico“.

Articolo 62, comma 4 :”Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a metri 400 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica”.

La riduzione è soggetta a presentazione di idonea richiesta ai fini della verifica da parte dei competenti Uffici comunali.

Articolo 67, comma 7. bis : “L’iscrizione anagrafica nel Comune di Bordighera vale anche ai fini TARI come dichiarazione di occupazione, variazione o cessazione dei locali, ai soli fini di abitazione civile ed eventuali pertinenze, per la superficie e il numero di abitanti risultanti dalle banche dati del Comune. L’eventuale utilizzo diverso da uso abitativo deve essere dichiarato”.