Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Inizierà venerdi 16 il ciclo di incontri “U nostru giargun: conoscerlo divertendosi”, organizzato dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Gli incontri saranno destinati a tutti coloro, sanremaschi, sanremesi e “furesti”, che desiderano scoprire, saperne di più, imparare il nostro dialetto (il “giargun”) attraverso la lettura e l’interpretazione dei suoi maggiori scrittori, e la conoscenza dei brani musicali tradizionali. Gli incontri si terranno tutti i venerdi sera alle ore 21, dal 16 febbraio al 23 marzo, presso la sede della Compagnia, in Piazza Cassini 13. Saranno inoltre previste alcune uscite “didattiche” nella Pigna, per la conoscenza diretta degli angoli storici meno noti. L’adesione al ciclo di incontri è libera e gratuita.