Torna “Libri da Gustare” l’appuntamento annuale dedicato all’editoria enogastronomica e di territorio promosso dall’Associazioni Culturale “Ristoranti della Tavolozza” e dal Casinò di Sanremo, che raggiunge l’importante traguardo della ventunesima edizione.

La commissione formata da giornalisti, chef, librai e semplici gourmet, ha terminato la selezione dei libri ai quali sarà assegnata la targa “Libro da Gustare 2018” e che concorreranno al Premio “Libro più gustoso dell’anno”.

“ Dopo il successo della ventesima edizione di “Libri da Gustare”, 2017, la prima al Casinò di Sanremo, abbiamo voluto cementare questa collaborazione culturale, che armonizza letteratura e ed eccellenze gastronomiche. Un filone questo che sta riscuotendo grande attenzione nel pubblico con forti implicazioni anche turistiche”- Sottolinea il consigliere Olmo Romeo, Vicepresidente di Federgioco“. La cultura del buon cibo è sinonimo di rispetto e di promozione dei diversi territori, delle loro tipicità, un valore che si rinnova, che va preservato. La rassegna “Libri da gustare” riesce a coniugare letteratura, amore per la buona tavola e per i valori che rappresenta. Rinnoviamo, quindi, la presenza ad ogni presentazioni di un momento di degustazione delle tipicità locali. Ringrazio le associazioni di categoria Confartigianato, Cna, Confcommercio e Confesercenti, che hanno risposto anche quest’anno con entusiasmo a questa proposta di collaborazione, che mette in vetrina la professionalità dei nostri operatori”.

Le sezioni in concorso sono due e otto i libri selezionati dalla giuria:

Sezione Cultura del cibo

Saggi, ricettari, guide che raccontano ed approfondiscono, anche utilizzando il solo linguaggio visivo, la storia e la cultura del cibo

1. Gustologia. Viaggio nell’Italia del cibo dalla terra alla tavola di Patrizio Roversi e Martino Ragusa Editore: Rai-Eri

2. “Italia dei sapori. Da nord a sud, il meglio della nostra cucina secondo Sale&Pepe” editore: Mondadori

3. “L’ingrediente della felicità” di Clara e Gigi Padovani Editore: Centauria

4. “Cucinando per le stelle Ricette, astri e celebrità” di Chef Mendo Fabio Mendolicchio Navarra Editore

Sezione Il cibo in Letteratura

Narrativa nella quale il cibo è il tema attorno a cui si sviluppa il racconto oppure dove il cibo riveste un ruolo particolare nel tessuto narrativo

1. Mangiare con gli occhi. Iconografie del cibo nell’arte di M. Carrossino – Sagep

2. Il banchetto di nozze e altri sapori di Carmine Abate Editore: Mondadori

3. Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi di Torino di Luca Iaccarino Editore: Edt

4. Più fumetto che arrosto. Biografie e ritratti dei più famosi chef stellati Danilo Paparelli Editore: Nerosubianco

Sono confermata anche per il 2018 le collaborazioni con i diversi Festival nazionali, come la Fiera del Libro di Torino e di Imperia, il Festival Ubikate in mare di Savona, le rassegne letterarie “Sguardi laterali” di Andora e “Sale in Zucca” di Riva Ligure e il Blues Wine Festival.

L’iniziativa, è priva di qualsiasi carattere commerciale, non è strutturata come un concorso, ma ideata per incentivare la lettura e la cultura eno-gastronomica; il semplice fatto di essere stati selezionati tra i titoli che si aggiudicano la targa di “Libri da Gustare” costituisce un riconoscimento del valore e della qualità letteraria dell’opera scelta e della sua capacità di trattare e rappresentare il tema del cibo.

La consegna delle targhe di “Libro da Gustare” sarà ospitata in primavera dal Casinò, da marzo a maggio, mentre in autunno si svolgerà la cerimonia di assegnazione del Premio “Libro più gustoso dell’anno” e saranno attribuite le tre menzioni speciali: a un editore e a un critico gastronomico per l’attenzione alla cultura del cibo, del vino e del territorio e a un artista, per la sensibilità dimostrata a rappresentare il tema del gusto. Anche per il 2018 è confermata la partnership con le aziende Cuvage e Acquaesi.

Calendario Libri da Gustare 2018

Sala Biribissi Casinò di Sanremo

Venerdì 9 Marzo ore 16.00

“Gustologia”. Viaggio nell’Italia del cibo dalla terra alla tavola Patrizio Roversi e Martino Ragusa (RAI-ERI)

Venerdì 30 Marzo ore 17.00

“Cucinando per le stelle Ricette, astri e celebrità” di Chef Mendo Fabio Mendolicchio (Navarra Editore)

“Italia dei sapori. Da nord a sud, il meglio della nostra cucina Sale&Pepe” Laura Maragliano (Mondadori Electa Collana)

Venerdì 13 Aprile ore 17.00

“L’ ingrediente della felicità” di Clara e Gigi Padovani

(Centauria)

“Più fumetto che arrosto”. Biografie e ritratti dei più famosi chef stellati. Danilo Paparelli (Nerosubianco)

Venerdì 4 Maggio ore 17.00

Il banchetto di nozze e altri sapori di Carmine Abate

(Mondadori )

Venerdì 18 maggio ore 17.00

Mangiare con gli occhi. Iconografie del cibo nell’arte di Mariella Carrossino (SAGEP)

Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi di Torino di Luca Iaccarino (EDT)