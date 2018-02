GENOVA. Approvate oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti, le direttive per lo svolgimento dei corsi di idoneità per ottenere la qualifica di agente di polizia amministrativa da parte del personale delle aziende di trasporto pubblico locale per l’accertamento e la contestazione delle violazioni della normativa.

Le società di gestione del servizio potranno organizzare corsi che comprendano: nozioni di diritto penale, processuale, principi in materia di sanzioni amministrative, di accertamento e contestazione delle sanzioni. Alcuni moduli dei corsi saranno dedicati anche alla comunicazione interpersonale, alla psicologia e alla difesa personale.