Futura sta attirando la simpatia di tante persone che hanno voglia di Legalità.

Abbiamo cercato di dare ampio spazio alle donne, al contrario di chi sino ad ora ne ha relegato il ruolo soltanto sulla carta.

Entra a far parte del nostro gruppo una persona che da 11 anni si occupa di violenza domestica e familiare, in qualità di legale di riferimento che ci teniamo a sottolineare, è Volontario.

Leonardo Mazza, il Segretario Provinciale, ha affidato la nomina di RESPONSABILE PROVINCIALE ALLE POLITICHE SOCIALI E SPORTELLO DI SICUREZZA PER LA VIOLENZA DI GENERE, all’Avvocato AGATA ARMANETTI, alla quale diamo il nostro benvenuto.

Quando Agata Armanetti mi ha spedito questa lettera – un po’ più lunga della versione attuale – l’ho consigliata di asciugarla perchè i testi on line conservano l’attenzione del lettore per pochi minuti soltanto.

Poi – leggendola meglio – ho capito che da accorciare c’era ben poco perchè il suo contenuto e le parole utilizzate sono troppo belle.

Avrei fatto un dispetto alla mia amica a tagliarle un testo così fresco e potente. Perciò leggetevelo, anzi bevetevelo così com’è. Capirete come esistano ancora persone capaci di amare Sanremo senza scuse ma con l’afflato che forse un tempo avevano i nostri nonni, quelli che la funivia per Monte Bignone la vedevano filare tutti i giorni sopra le loro teste magari un po’ più libere delle nostre.

Alberto Pezzini

Si presenta Agata Armanetti, motivando il suo ingresso in Futura:

Il panorama della politica nazionale sta offrendo in questi giorni uno spettacolo pietoso.

La corsa a conservare lo sgabello mostra come si possano addirittura usare in modo bieco le disgrazie della povera gente per pubblicizzare uno schieramento piuttosto che un altro…E così in gruppo ci siamo chiesti: ma è questo il paese che vogliamo per noi? Perché si fa un gran parlare di ciò che potremmo volere, programmare o costruire per le future generazioni, ma non si ragiona mai sul qui ed ora.

Io, un Paese così non lo voglio.

Non so voi. Ma se vi guardo, sinceramente non mi sembrate tanto contenti…

E allora tutti a almanaccare soluzioni lenitive. Senza riflettere sul fatto che ciò che lenisce non guarisce. “Buttiamo fuori quelli…ma quelli chi? Tutti. “, “Potenziamo le forze dell’ordine”, “la colpa è dei magistrati”, “i politici sono tutti corrotti” o per mutuare un’espressione romana, città oramai che mi accoglie da due anni “la politica è tutto un magna, magna”…

Io penso invece che la politica sia invece un MARE MAGNUM dove, per far sì che la navigazione possa avvenire in acque non troppo inquinate, bisogna cercare di rispettarne la riva, l’inizio, dove appena albeggia la stagione tutti noi poggiamo le dita dei piedi timorosi che sia troppo fredda.

Voi vi buttereste in un mare inquinato dalla riva?…Personalmente non lo sfiorerei nemmeno con gli anfibi ai piedi, figuriamoci con gli alluci!

Ecco sì, bisognerebbe ripulire piano piano e con umiltà le rive del MARE MAGNUM.

Occore Essere sensibili al nuovo, e soprattutto pensare criticamente, liberamente, individualmente senza lasciarsi influenzare da nessuno.

Anarchia? No, senz’altro: semmai analisi, deduzioni, conclusioni.

No, non esagero. Penso. Anzi sono convinta che sia necessario ripartire dalla riva.

Urge l’ascolto della base, della gente che lavora, della gente che fa fatica a star dentro ai pagamenti, la gente che, tirando su la saracinesca la mattina, non vorrebbe trovare il senza tetto che dorme proprio lì.

Non fraintendiamo, il senza fissa dimora umanamente e cristianamente apre il cuore alla tenerezza. Non sai mai quale storia terribile lo abbia portato ad aver scelto di dormire proprio lì, su quel gradino dove, quando è abbassata, si appoggia la tua saracinesca.

Non perché sia disdicevole. No, perché non è dignitoso per un essere umano facente parte di uno stato di diritto vivere in questo modo. Allora vorrei che una città di mare e turistica come la mia, costellata da infinite strutture chiuse, inutilizzate, attui politiche sociali grazie alle quali quel signore lì non si addormenti al freddo, sul gradino della vostra saracinesca, che è vostra (ma potrebbe essere anche mia) e dove una mattina potrebbe non svegliarsi più.

In una città ben governata devono essere presenti e operanti strutture che accolgano le situazioni di disagio sociale.

Da circa 11 anni mi occupo di violenza di genere collaborando in qualità di legale di riferimento volontario con lo sportello antiviolenza del Comune di Sanremo: la gente lo sa, e allora parlo anche delle donne in difficoltà, madri di figli costrette ad abbandonare le case familiari per violenze e maltrattamenti, la società civile della Perla della riviera non sa dove metterle. Certamente c’è qualche struttura convenzionata, ma sono care e il Comune non ha soldi ….. una volta una me la sono portata pure a casa.

Partire dalla riva si può. Lo dobbiamo a Sanremo. Pensateci un istante.

E’ quello che sta facendo un gruppo di persone normali, con lavori normali e un po’ di buon senso. Tutto normale. Mi sono trovata nello studio di uno stimato amico e collega, Alberto Pezzini, attorniata da gente normale che facendosi delle domande stava analizzandosi sul qui ed ora.

Con concretezza ed umiltà si parlava del dispiacere di assistere impotenti al degrado della Perla della Riviera di Ponente.

I cassonetti che mancano, i sacchetti della differenziata per la strada, i topi, gli asili nido, le scuole che necessitano di manutenzione,gli spacciatori, il poliziotto di quartiere, le aree per animali, gli anziani e la loro cura e finalmente, dico finalmente, non ho sentito parlare solo di viabilità.

Ho ascoltato intere campagne elettorali locali incentrate soltanto sulla viabilità.

Forse bisognerebbe rendersi conto che la Perla è piccola ed ha solo una strada in entrata e uscita, oltre a un pezzetto di Aurelia bis.

Siamo fatti così, lo spazio è questo. Vogliamo fare un bel ponte sullo “stretto” che vada da San Martino fino alla Foce…? Mi pare improbabile.

Accettiamo la nostra morfologia territoriale, poi le soluzioni si trovano e, se non si trovassero, risolviamo un milione di altri problemi che sottraggono smalto alla Perla.

Riflettiamo sulla vita turistica di un luogo estivo annientata.

Oh, ma abbiamo la pista ciclabile! Magnifico!

Ma non è la panacea di tutti i mali.

Certo le amministrazioni hanno lavorato anche piuttosto bene, a volte, ma poi, come al solito, al politico di piccola o grossa taglia appare la sindrome della conservazione della sedia…. e questo fa smarrire gli obiettivi.

Quelli che sono scritti nei programmi elettorali, per intenderci. QUI ED ORA… Qui ed ora non significa che bisogna farsi andare bene tutto perché prima o poi potresti avere necessità di questo o di quello e allora poi quando vai a chiedere… Qui ed ora significa sedersi e guardarsi in faccia, dirci che proveniamo tutti da esperienze diverse, che abbiamo finanche percorsi politici diversi.

La politica nazionale e soprattutto europea, e credo di non andare errata se dico anche mondiale ci ha insegnato che i partiti politici non sono più forze in grado da sole di muovere un paese.

I partiti, se sono chiusi, si trasformano nelle debolezze con le quali fare i conti della serva per poter poi governare un Paese.

Questo è successo di fatto e purtroppo anche di diritto.

Ultimamente comincio a pensare che – qualunque sia il percorso – l’importante è l’ATTERRAGGIO.

Ci hanno detto il contrario, che l’importante è il viaggio.

Si, è vero, l’emozione più intensa sta proprio lì, nel viaggio, anche perchè è legata al presente. Ma questo val bene per la filosofia, per l’esistenza in generale, ma non per la politica.

Se si deve realizzare qualcosa per il bene comune mi basta sapere che chi ho di fronte sia una persona per bene, persuasa dei sistemi democratici e in grado di adoperarsi per migliorarne le attuali e inferme condizioni.

Ci siamo detti questo presentantoci: siamo tutti diversi, veniamo da percorsi diversi e abbiamo a cuore il bene della Perla della riviera che deve splendere qui ed ora. Non domani.

Domani potrebbe essere troppo in là Domani potrebbe essere troppo tardi”.

Noi siamo qui per ascoltarvi e ascoltarci, tutti.

futurasanremo@ gmail.com :questa è la nostra mail, spero che la intasiate, tutti, qui ed ora per costruire una realtà FUTURA.

FUTURA è femmina, è un nome che mi piace, è una canzone del mio amato Lucio Dalla.

Con questo spirito di incontro formeremo una o più liste civiche volte ad un progetto comune capace di infondere alla nostra Perla l’antico splendore. Se non vi è chiaro qualcosa, scriveteci.

Noi siamo quelli che rispondono sempre. E ci mettono la faccia. Ogni giorno.

Ecco perché ho deciso di Entrare in FUTURA”.

Agata Armanetti