Rari Nantes Imperia protagonista della pallanuoto giovanile.

Gli ottimi risultati della squadra Under 17 hanno catturato l’attenzione dei selezionatori regionali che hanno convocato i giallorossi Tommaso Russo e Leon Kovacevic, insieme a Rikardo Merkaj (in prestito dal Savona) cresciuto nella Rari e, da quest’anno, tornato nel vivaio.

I tre talenti imperiesi, allenati nelle giovanili da Enrico Gerbò e spesso aggregati alla Prima Squadra, sono stati convocati al Collegiale Regionale in programma a Camogli il prossimo 21 febbraio.

Verranno seguiti dal tecnico DelGaldo e dagli assistenti Bodrato e Ivaldi, sotto la super visione dei maestri della pallanuoto quali Alessandro Campagna, Nando Pesci e Carlo Silipo.

Di seguito, i convocati (nati 2002-03):

Darold, Ricci, Bettino, Caldieri, Boggiano, Zunino, Giovannetti (R.N.SAVONA)

Villa (QUINTO)

Ferrero, Degl’Innocenti (BOGLIASCO)

Merkaj, Kovacevic, Russo (IMPERIA)

Botto (LAVAGNA)

Storace (NERVI)