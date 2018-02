In attuazione delle direttive ministeriali concernenti le disposizioni in materia di comunicazione politica e di propaganda elettorale, si è svolta, in data odierna, presso la Prefettura di Imperia la riunione sulla disciplina della propaganda elettorale in vista delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018.

Erano presenti i rappresentanti dei Partiti e Movimenti Politici, delle Amministrazioni Comunali di Imperia – Bordighera – Diano Marina – Sanremo – Taggia – Ventimiglia e delle Forze dell’Ordine.