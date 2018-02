Un commerciante di 50 anni è stato condannato in tribunale a Imperia a 2 anni di carcere, per detenzione di materiale pedopornografico. L’uomo si trova ai domiciliari per una condanna in primo grado a 7 anni per violenza sessuale nei confronti della figlia della donna che viveva con lui. Nel 2015 l’uomo fu arrestato per la violenza sulla bambina. La Polizia gli sequestrò il computer dove furono trovate foto pedopornografiche. A marzo ci sarà il processo d’appello per la violenza sessuale nei confronti della minorenne, che all’epoca dei fatti aveva 10 anni.