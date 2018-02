E’ ripartita dal PalaRuffini di Taggia la stagione agonistica della FederGinnastica per il programma SILVER della ginnastica artistica femminile. Sabato 10 Febbraio, in un’intera intensa giornata di gare, sono stati oltre 120 i ginnasti iscritti alla gara appartenenti allla Fratellanza Ginnastica Savonese, Polisportiva 2° Albisola, Ginnastica Cogoleto, Ginnastica Imperia e Ginnastica Riviera dei Fiori, quest’ultima anche in veste di società organizzatrice in collaborazione col Comitato Regionale FGI Liguria.

Buono il livello tecnico dei ginnasti in questo primo appuntamento che presentava varie novità rispetto alla passata stagione. Gli esercizi più lunghi e complicati, ed una modifica sostanziale al regolamento che propone più gare, a seconda che si eseguano o meno le parallele. A Taggia si sono svolte le gare LA che è il livello di accesso all’agonistica , LB3 e LC3 che si differenziano tra loro per i valori di difficoltà e l’altezza della trave ( si passa dalla trave bassa a quella alta nell’ LC )e l’altezza del volteggio . Rispetto al passato programma, si gareggia su tre attrezzi (suolo, volteggio e trave , senza parallele asimmetriche)ma tutti e tre i punteggi entrano a comporre la classifica che è solo assoluta.

La Asd Ginnastica Riviera dei Fiori era ben rappresentata in tutte le gare disputate, con 24 ginnaste scese in campo gara per contendersi i podi della 1ª Prova del Campionato Regionale Silver GAF zona Ponente.

Nell’ LA, allieve 2 argento per Elena Stella, bronzo per Rebecca Amoretti, 4ª Camilla Longo, 6 Noemi AY, 7 con lo stesso punteggio Linda Coppola e Jolanda Dos Santos Barreto, e 9 Alessia Saccoccia. Nelle A 3 oro per Alice Pegoraro e argento per Elisa Arnaldi. Nel la categoria junior 1 2ª classificata Nicol Crescente, 3ª Angelica Abbo, 4 Rebecca Limito, e 5 Margherita Abbo. Infine nelle junior 3 gradini più alti del podio per Meghi Shehu e Anna Chiara Bastardini.

Gara LB, oro per Carol Cavicchia (Junior 1) , Giulia Cicognini (junior 2) e Michela Fiorini (senior 1) con l’argento di Matilde Filippi. Infine nell’ LC podio tutto Riviera nelle Junior 3 con nell’ordine Beatrice Filippi, Elena Gazzera e Sofia Marini. Vince Giulia Bellone nelle senior 2 e argento per Gaia Minervini nelle senior 1. Pienamente soddisfatti i tecnici Sara e Sonia Di Marcoberardino, Angelica Stella, Marzia Riccardi e Alice Nocerini , presenti in campo gara e gli altri impegnati in altre attività che ci hanno visto protagonisti in questo fine settimana.

Alle premiazioni erano presenti il Delegato allo Sport del Comune di Taggia Raffaello Bastiani, il Consigliere del Comitato Regionale FGI Liguria Claudio Frascarelli e il Direttore Tecnico Regionale GAF (di fresca nomina ) Luca Zebolino. Molto apprezzati gli omaggi floreali offerti a tutti i partecipanti dalla FLORIS SANREMO ( By Agora Group), che si è dimostrata disponibile verso questa disciplina spettacolare colorata ed ‘elegante’ .

Prossimo evento in programma sarà il test/events Gym Flowers Cup di ginnastica artistica, ritmica, trampolino e parkur ( 250 iscritti) in programma sabato 24 febbraio e la 2ª prova del Campionato Regionale Gr Silver Allieve e Junior 1 (150 partecipanti)di domenica 25 febbraio . Sarà il Polo Sportivo del Mercato dei

Fiori ad ospitare per la prima volta un appuntamento ufficiale del calendario Federale ed un evento collaterale ad invito.

Sempre sabato 10 Febbraio, presso il palazzetto dello sport di La Seine sur Mer , la nostra ginnasta Sima Papone tesserata anche per la Società di Montecarlo, Etoile De Monaco, ha preso parte , risultando la migliore , alla 1ª prova dipartimentale del campionato nazionale francese di trampolino elastico , risultato acquisito in rimonta grazie ad un esercizio libero con ben 6 punti e 20 di difficoltà.

E sempre in quest’ultimo fine settimana Natalia Cosenza e Gianluca De Andreis accompagnati dal tecnico Elisa Addiego sono stati ad un allenamento collegiale nazionale presso l’Accademia Acrobatica di Cesenatico per continuare la preparazione e partecipare ai prossimi eventi della Federazione degli Sport Acrobatici ( FISAC ) in ambito nazionale ed internazionale.