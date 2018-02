A Dolceacqua è in programma un fine settimana dedicato al divertimento. L’iniziativa è a cura dell’Ass. Lumin’Arte in collaborazione con il Comune. Sabato 17 in particolare, ci sarà la sfilata in maschera di adulti e bambini che prevederà il punto di ritrovo alle 14.30 in Piazza Mauro, al termine della quale ci sarà la premiazione della maschera più bella sia dei piccini che dei grandi.

Tutti invitati quindi a creare la maschera più stravagante per vincere!

Dalle ore 10 alle ore 16:30 il Castello Doria è aperto al pubblico con servizio guida.

Dal castello Doria, oltre a godere di un bel panorama sul paese, la vista spazia dal mare ai monti dell’ alta val Nervia e si potranno visitare: l’innovativa sala multimediale Doria – Grimaldi, la sala video che racconta la storia del paese e la sala “della cultura contadina” della Val Nervia dedicata alla tradizione.

Di seguito il programma sintetico della “2 giorni” di carnevale.

Sabato 17 febbraio

Piazza Mauro

Ore 8:00 – 19:30

Mercato a tema in Piazza Mauro

Dalle ore 10:00 – tutto il giorno

Passeggiate in pony – a cura del Centro Ippico Val Nervia

Ore 14:30

Sfilata in maschera per adulti e bambini

Ore 16:00

Baby dance in Piazza Mauro

Ore 16:30

Premiazione miglior maschera dei grandi e miglior maschera dei piccini.

Domenica 18 febbraio

Piazza Mauro

Ore 8:00 – 19:30

Mercato a tema in Piazza Mauro

Dalle ore 10:00 – tutto il giorno

Passeggiate in pony – a cura del Centro Ippico Val Nervia

Ore 15:00

Gioco della Pentolaccia e a seguire baby dance.