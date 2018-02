Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Antimafia| La relazione semestrale della Divisione Investigativa Antimafia conferma la presenza di Locali della N’drangheta in tutta la Liguria. la nostra regione secondo il documento farebbe parte di una macro area criminale estesa nel nord ovest. . In particolare viene confermata la presenza della locale di Ventimiglia e gli intensi rapporti con la Costa Azzurra della criminalità organizzata locale.