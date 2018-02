Dopo varie vicissitudini e anni di attesa, la ZFU è finalmente realtà e porterà ad una rigenerazione della vita economica della nostra città. Abbiamo raggiunto un importante risultato e sono felice di poterlo condividere con i cittadini e con gli organi di informazione. Per accreditarti basta rispondere a questa mail confermando la presenza e indicando il numero di partecipanti.



Abbiamo inviato la seguente comunicazione a tutti gli imprenditori e ti preghiamo di darne massima diffusione:

“Vuoi scoprire le possibilità di cui potrà beneficiare la tua azienda? Abbiamo organizzato un incontro operativo con i Funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico, per dare tutte le informazioni sulle agevolazioni fiscali e contributive in favore delle micro e piccole imprese localizzate nella Zona Franca Urbana, un aiuto concreto per supportarti e farti muovere autonomamente nelle pratiche burocratiche.

Chi può beneficiare delle agevolazioni? Quali sono le attività ammissibili? Come calcolare l’importo su cui chiedere le agevolazioni? Come e a chi si presenta la domanda telematica? Per rispondere a queste e altre domande e fugare ogni dubbio VENERDÌ 16 FEBBRAIO avrai a disposizione di persona i tecnici del Ministero allo Sviluppo Economico, col supporto del personale dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e di IFEL (Dipartimento Fondi Europei ed Investimenti Territoriali). Alle 15 si procederà alla registrazione e sino alle 18 , dopo i saluti istituzionali, interverranno, per presentare l’inquadramento normativo-tecnico dei contenuti del bando attuativo ZFU Ventimiglia e il funzionamento dello strumento, per il Ministero allo Sviluppo Economico Alessandra De Angelis e Adriana Canini, per Invitalia Fabio Pagliarini e Roberto Valentini e per IFEL e ANCI Francesco Monaco e Simona Elmo.

Se hai delle domande scrivi a zfu@comune.ventimiglia.it : saranno girate ai funzionari del MISE; le risposte saranno trattate in sede di convegno e raccolte in un documento FAQ (domande frequenti) che verrà pubblicato sulla home page del sito del Comune di Ventimiglia e sulla pagina facebook Zona Franca Urbana Ventimiglia. Ti ricordiamo inoltre che per aiutarti ad orientarti meglio abbiamo aperto uno sportello informativo presso l’Ufficio Commercio del Comune sito nella sede dell’ex tribunale al 1° piano e messo a disposizione un numero telefonico dedicato: 0184 – 6183 213 : ti invito ad informati attraverso ai canali ufficiali ed affidarti ad essi.

Ti aspettiamo venerdì, se vuoi sedere in platea rispondi a questa mail per confermare i posti con il numero di partecipanti. La ZFU è una grande occasione, cogliamola insieme!

Il Sindaco Enrico Ioculano”