CNA Costruzioni della Provincia di Imperia ha avviato un percorso educativo e didattico che realizza interventi scolastici presso gli istituti che aderiscono alla proposta al fine di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro e fornire loro informazioni sulla composizione del tessuto produttivo locale.

Una delle scelte più importanti che i giovani e le loro famiglie si trovano ad affrontare è quella relativa al percorso scolastico, formativo e professionale da seguire. La decisione circa gli studi da intraprendere che indirizzano verso il proprio futuro lavorativo necessita di una adeguata base informativa che tenga in considerazione i bisogni di competenze espresso dal mondo imprenditoriale, quello che potrà essere il futuro economico di questo territorio e soprattutto le personali attitudini ed inclinazioni.

L’intervento realizzato questa mattina si inserisce tra le attività di orientamento e laboratoriali per ragazzi destinati a compiere una scelta post scuola secondaria di primo grado per rendere partecipi e consapevoli gli studenti dell’importanza di compiere scelte motivate e ragionate, coerenti con le proprie inclinazioni e con le richieste del mercato; trasmettere il senso dell’unicità dell’esperienza e le informazioni utili ad analizzare il contesto socio economico entro il quale i ragazzi si troveranno ad operare entrando nel mondo del lavoro. Inoltre è utile a rispondere alla potenziale domanda delle imprese artigiane spesso pronte ad accogliere giovani preparati e motivati da inserire nell’ambito aziendale e nel tessuto produttivo.

Marco Zanotto, Presidente CNA Costruzioni Imperia dichiara, “l’Associazione ha la consapevolezza dell’importanza della collaborazione tra Scuola e territorio, al fine di unire le energie per potenziare il lavoro di rete che risponda alle esigenze formative ed occupazionali emergenti. Diviene quindi centrale la possibilità di contaminazione ed incontro tra mondo del lavoro e della formazione, per offrire esperienze che possano sviluppare e far crescere nei giovani la cultura del lavoro e dell’imprenditorialità”.

Presente anche l’imprenditore e membro della Presidenza territoriale CNA Costruzioni imperiese, geom. Sandro Gaudio Calderazzo, titolare dell’impresa Sandro edilizia, che aggiunge “Sono emersi altri bisogni, legati soprattutto al futuro professionale e lavorativo degli studenti, in un’ottica di sviluppo del territorio, attinente a nuove competenze e professionalità”.