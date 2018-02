Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Riva Ligure| Una bambina di 5 anni è stata trasportata all’Ospedale di Sanremo in seguito ad una caduta dal muretto della passeggiata di Riva Ligure. Subito soccorsa dal padre e dal 118, non sarebbe grave.

