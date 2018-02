Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Imperia| Claudio Scajola starebbe per sciogliere la riserva sulla sua possibile candidatura a sindaco del capoluogo di provincia. L’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire sabato prossimo in un incontro appositamente organizzato almeno secondo le ultime indiscrezioni.