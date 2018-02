l’ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici con sede a Camporosso, offre 12 corsi di BLSD, ecoloro che sono interessati potranno fare domanda tramite email a aceb@outlook.it.

Possono partecipare tutte le Associazioni no profit, Associazioni sportive e centro anziani della provincia di Imperia.

Fra tutte le domande pervenute, il Consiglio direttivo di ACEB delibererà in maniera insindacabile quali Associazioni beneficiare.

Ogni Associazione potrà inviare solo un candidato, i corsi saranno suddivisi in gruppi di 6 + 6, la data sarà fissata al raggiungimento dei 12 candidati, il corso si terrà presso A&D Academy a Ventimiglia in Corso Genova 138, istruttore Andrea Otten.

Per info chiamare al n° 345-8517448 dopo le ore 17:00