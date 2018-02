Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Ventimiglia| La lotta al traffico di esseri umani al centro della conferenza stampa tenuta questa mattina dalla Polizia di Frontiera a Ventimiglia negli Audio e nei Video allegati tutti i dati dell’intensa attività svolta. Erano presenti oltre al Dirigente del settore Dott. Santacroce, il Dirigente dell’Area NordOvest della Polizia di Frontiera Dott. Cavallo. Alla conferenza hanno partecipato i rappresentanti della Polizia di Frontiera Francese che in base agli accordi di Chambery collabora con la nostra Polizia attivamente, che ha illustrato alcune operazioni significative quali gli arresti dell’omicida di Viterbo Ermanno Fieno e successivamente del Fratello dell’attentatore di Marsiglia. Ha concluso gli interventi il Procuratore della Repubblica di Imperia Alberto Lai (audio). Sono stati poi consegnati dei riconoscimenti al personale (foto).