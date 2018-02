Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Ventimiglia| Lutto per la scomparsa della ex maestra Ada Oliva Ferrara conosciutissima nella città di confine. Ne danno la triste notizia il caro Gigi, la sorella Dina ed i nipoti Diana e Massimo. Il funerale avrà luogo il 14 Febbraio alle 14.30 nella Chiesa di Sant’Agostino.

Ventimiglia| Morta la ex maestra Ada Oliva Ferrara