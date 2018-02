La Sanremese vive il presente e guarda al futuro con la realizzazione della sua area hospitality, collocata all’interno del “Comunale”. Prende vita uno spazio interamente dedicato ai colori biancoazzurri.

Il progetto prevede un’interazione completa tra aziende, tifoseria ed addetti ai lavori, vedrà luce non solo nei match domenicali con un area lounge ad invito, ma anche con appuntamenti infrasettimanali, il tutto circondato da immagini e memorabilia che ripercorrono la storia biancoazzurra.

Da non dimenticare anche la creazione del primo Store ufficiale, dove i sostenitori potranno acquistare il merchandising della Sanremese, ogni giorno della settimana.

Domani alle 17.30, nel classico orario dello ‘spazio interviste’ al “Comunale”, è in programma la presentazione dell’area hospitality alla presenza della prima squadra, del mister Massimo Costantino e della dirigenza biancoazzurra.