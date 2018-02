Sabato mattina a Sanremo, in occasione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe, il Presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande ha partecipato alle celebrazioni in via Martiri delle Foibe dove è stata deposta una corona accanto alla targa a perenne ricordo dei caduti.

Il Presidente del consiglio Alessandro Il Grande ha anche letto un intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

E’ intervenuto altresì il consigliere comunale e assessore regionale Gianni Berrino.

Presenti autorità civili, militari e le associazioni.