La piscina Cascione di Imperia non sorride ai giovanissimi Under 13 della Rari Nantes Imperia, allenati da Nicola Rosso: C.N.Sestri batte la Rari 1-5 nell’incontro di domenica pomeriggio.

I giallorossi si sono resi protagonisti di una prestazione un po’ sottotono e che ha premiato i genovesi, decisamente più in palla. Il risultato è sempre rimasto in bilico grazie anche alle parate del portiere Murialdo e all’intervallo tabellone recitava 0-2 per gli ospiti.

Ad inizio ripresa, capitan Rossi ridava ossigeno ai compagni con un bel gol ma i sestresi chiudevano definitivamente la contesa.

TABELLINO

R.N.IMPERIA – C.N.SESTRI 1-5

(0-2; 0-0; 1-2; 0-1)

IMPERIA – Murialdo, Rossi cap.1, Richieri, Bellini, Morchio, Dulbecco, Pollice, Porro, Demasi, Lanteri, Ventura, Giardina, Rombo. All.: Rosso

SESTRI – Raiola, D’Orazi 1, Cabigiosu 1, Ballisai, Puci, Torretti 1, Carnini 1, DeVincenzi 1, Marticelli cap. All.: Zerbinati