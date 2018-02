Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Il Comune di Imperia informa che nei prossimi giorni sarà possibile richiedere il rinnovo o il duplicato della propria tessera elettorale, presso l’ufficio elettorale comunale. Evidenziando che la tessera elettorale è documento personale, si ricorda a tutti gli elettori di controllarne il possesso, la disponibilità di spazi disponibili e l’integrità del documento. L’ufficio elettorale comunale, situato al pianterreno, sarà aperto nei seguenti giorni ed orari: lunedì: 9.00/13.00 – 15.30/17.00 martedì: 9.00/13.00 mercoledì: 9.00/13.00 giovedì: 9.00/13.00 – 15.30/17.00 venerdì 9.00/13.00 Con successiva comunicazione verranno indicate eventuali ulteriori date ed orari di aperture straordinarie, in cui sarà possibile effettuare il rinnovo o il duplicato.

Imperia, ecco come è possibile rinnovare le tessere elettorali