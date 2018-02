Buoni piazzamenti per la Canottieri Sanremo alla regata di Fondo Nazionale “Inverno sul Po”, riservata ad imbarcazioni di tipo olimpico, svoltasi a Torino nello scorso fine settimana sulla distanza di 5.000 metri.

Medaglia di bronzo per il doppio master C femminile (43/50 anni) composto da Annalisa Zanon e Manuela Bongiovanni, tornata alle regate dopo quasi 20 anni, terze di categoria in 20’49” con un tempo che gli avrebbe valso il successo nella categoria master B (35/43 anni) vinta in 21’16”.

Quarto posto ma regata incolore e riscontro cronometrico lontano dai primi (19’53”) per il doppio master D (55/60 anni) di Alessio Bosco e Renato Alberti.

Molto lusinghiero l’ottavo posto (su 19 iscritti) di Davide Reggiani nel singolo cadetti (14 anni), risultato conseguito alla prima esperienza del giovane matuziano in una regata sulla distanza di 3.500 metri e tra le anse ed i ponti del grande fiume.

Il Presidente Sergio Tommasini si augura che l’esempio di Davide e di altri giovani che già praticano canottaggio presso il circolo matuziano sia seguito da molti altri ragazze e ragazzi delle fasce di età 10/14 (allievi e cadetti) e 15/18 (ragazzi e junior) per i quali le porte della Canottieri Sanremo sono spalancate, sia per praticare il canottaggio, che la canoa, che il coastal rowing.

Prossimo appuntamento remiero: Montecarlo 17 e 18 febbraio Challenge Prince Albert in Coastal Rowing.