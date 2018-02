Si svolgeranno domani pomeriggio, lunedì 12 febbraio alle ore 15, nella Chiesa di San Nicola da Tolentino di via Roma a Ventimiglia, i funerali di Domenico Puntoriero meglio conosciuto con il soprannome di Mimmo di Gioia, indimenticabile barbiere di Piazza Costituente deceduto, dopo lunga malattia, all’età di 79 anni.

Nella foto scattata da Pietro Raneri rivediamo sorridente, a sinistra, Mimmo con le forbici in mano, nel dicembre del 2006 assieme ad alcuni affezionati frequentatori del suo “atelier” addobbato con immagini, foto e articoli di spettacoli e le sue “performance” quale cantante in giro per l’Italia e all’Estero, inconfondibile e apprezzato il suo “stile” alla Claudio Villa. A tutti i familiari, in primis alla moglie AnnaMaria che lo ha seguito sempre

amorevolmente, rivolgiamo le sentite condoglianze della nostra Redazione.

E.R.