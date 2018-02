Sono partiti stamani i ragazzi del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino FC Academy, insieme a dirigenti ed allenatori per partecipare, alle 15, alla sfilata Academy, che si terrà prima della partita di “Serie A Tim” Torino- Udinese allo Stadio Olimpico.

Sono in viaggio quattro bus sui quali vi sono le categorie 2009/10, 206/07, 2005, 2008, 2011/12. All’arrivo un tutor li accoglierà e darà loro tutte le informazioni utili sull’evento oltre a consegnarli i biglietti per la partita. “Sarà una meravigliosa esperienza per i nostri giovani calciatori – fa sapere la società – Al termine dell’evento i piccoli calciatori prenderanno poi posto sugli spalti per colorare le tribune e tifare durante la partita. Incontreremo anche il direttore generale dell’Academy, Teodoro Coppola”.