La serata finale del Festival ha avuto 12 milioni e 125 spettatori, in linea con la finale del 2017, e uno share del 58,3%. Le 2 finali del Festival 2017 e di Sanremo2018 sono i 2 programmi televisivi di prima serata col più alto valore di share degli ultimi 16 anni (eventi sportivi esclusi). Quest’anno si è registrato il secondo miglior risultato dal 2002 in poi.

Il picco di ascolto della serata finale è stato registrato alle 21:42 con 14.975.524 spettatori quando Laura Pausini ha terminato di cantare fuori dal Teatro Ariston.

Il picco di share alle 01:17 con il 76.57% sull’annuncio dei vincitori, il valore record di questa edizione di Sanremo.

Cresce l’ascolto sulla fascia 15-24. Lo share medio è stato del 63.7%, il valore più alto tra le diverse fasce di età ed il record degli ultimi 20 anni.

Record assoluto sulle piattaforme Social, sulle quali, per l’intera settimana di Sanremo le interazioni generate dai profili Rai sono state oltre 28 milioni con una crescita del +25% rispetto al 2017.

“E’ stato un festival indimenticabile capace di migliorare se stesso e di battere record di ascolti serata dopo serata. Il principale merito va al direttore artistico Claudio Baglioni, che ha saputo costruire un grande e originale spettacolo televisivo mettendo al centro parole e musica” commenta il direttore generale della Rai Mario Orfeo.