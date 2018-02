Imperia 1 (Sanci 20′) Valdivara 1 (Alvisi 52′)

Formazioni

Imperia

1 Todde 2 Ravoncoli 3 Calzia 4 Laera 5 Pollero 6 Ambrosini 7 Risso 8 Giglio 9 Daddi 10 Ymeri 11 Sanci

a disp. 12 Miraglia 13 Corio 14 Franco 15 Martini 16 Vassallo L. 17 Canu 18 Castagna

Sostituzioni: 67′ esce Risso entra Martini, 83′ esce Giglio entra Castagna, 88′ esce Sanci entra Canu

Valdivara

1 Grippino 2 Terribile 3 Stella 4 De Padrone 5 Cutugno 6 Mozzachiodi 7 Alvisi 8 Ortelli 9 Ejalonibu 10 Bertuccelli 11 Barilari

a disp. 12 Sarti 13 Chiappini 14 Fazio 15 Bolla 16 Paparcone 17 El Caidi 18 Olonisakin

Sostituzioni: 46′ esce Barilari entra Olonisakin, 74′ esce Alvisi entra El Caidi,

Ammonizioni

Imperia: 25′ Daddi,

Valdivara: 43′ Ortelli, 57′ Olonisakin, 83 Ortelli

Espulsioni

Imperia

Valdivara Ortelli 83′ per doppia ammonizione

Cronaca

L’Imperia arriva alla sfida contro il Valdivara con alcuni assenti come Pinna per una distorsione alla caviglia e Castagna per un risentimento muscolare. Il Valdivara si rende subito pericoloso quando al 9′ Alvisi colpisce di testa dopo un cross dalla trequarti nerazzurra ma la sua conclusione non trova la porta volando alta sopra la traversa.

Al 12′ ancora il Valdivara prova a trovare la via della rete con Bertuccelli dopo un passaggio arretrato da fondo campo di Alvisi, il bomber spezzino prova il tiro di prima ma è bravo Todde a bloccare la sfera in presa bassa.

Al 20′ l’Imperia sblocca la partita grazie ad una magia di Sanci che da posizione defilata prova il tiro angolato sul secondo palo trovando un grandissimo gol che si infila all’incrocio dei pali.

Al 35′ ancora Bertuccelli vicino al gol dopo un cross di Alvisi, l’attaccante del Valvidara colpisce di testa ma Todde gli nega la gioia del gol compiendo un grandissimo intervento che devia il tiro fuori dallo specchio della porta.

La ripresa si apre con una grande occasione per l’Imperia sui piedi di Risso che solo davanti alla porta non riesce a superare Grippino che si oppone al tiro diagonale di Risso con il piede salvando la propria porta dal raddoppio nerazzurro.

Al 50′ Sanci prova il tiro sul primo palo da distanza ravvicinata ma Grippino riesce a deviare in calcio d’angolo.

Al 79′ prova il tiro su calcio di punizione dal limite dell’area Daddi ma il suo tiro finisce di poco alto sopra la traversa.

Al 91′ occasionissima per l’Imperia con Canu che dalla fascia sinistra lascia partire un tiro di collo esterno che sfiora di testa Castagna ma non basta per ribattere a rete con il tiro che si spegne di pochissimo a fil di palo.

Dichiarazioni di Alfredo Bencardino:

Oggi sono deluso più che altro perché non siamo riusciti a chiudere la partita, però sono arrabbiato sopratutto per il gol che abbiamo preso. C’è mancanza di cattiveria e di arrivare a certi traguardi. E’ inutile guardare le altre squadre dobbiamo guardare noi stessi e gli errori che facciamo, non vedo una squadra che ha voglia di fare risultato specialmente in casa facciamo prestazioni di questo tipo, fuori casa invece siamo più ordinati e ben messi in campo mentre qui in casa manca. Non dobbiamo comunque mollare, siamo nel gruppo di testa e Domenica prossima abbiamo una partita che dobbiamo assolutamente vincere e poi ci giocheremo tutte le partite negli scontri diretti e lì usciranno gli attributi dei giocatori, se li hanno.