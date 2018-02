Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Imperia| Presentazione questa mattina nella sala convegni della biblioteca comunale dei candidati del Movimento Cinque Stelle nei collegi uninominali e plurinominali della nostra provincia. Nel video ( a breve) potrete ascoltare le presentazioni dei 4 candidati e del programma del Movimento Cinque Stelle. I candidati sono : Dr Massimo Conio Dott.ssa Leda Volpi Dr Federico Manfredi . A fare gli onori di casa La consigliera regionale Alice Salvatore Sono stati toccati vari punti del programma nazionale del Movimento Cinque Stelle in particolare la scuola è in seguito le tematiche piu legate al nostro territorio quali ospedale unico e migranti .