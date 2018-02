Vallecrosia (IM)

Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato con il Torino F.C. Academy, ha rappresentato la provincia di Imperia al torneo Scuole Calcio d’élite riservato all’under 13.

La squadra biancorossa, allenata da Luca Giordano e Ivan Busacca, dopo aver affrontato il Ceriale, l’Albissola e il Legino, ha giocato sabato scorso contro la Cairese.

I ragazzi del 2006 hanno fatto un’ottima prestazione. “Al torneo under 13 fair play il primo tempo è finito 0-1, il secondo tempo 0-0, il terzo tempo 0-0. Shoot out vinti. Il risultato finale è in parità. Partita giocata in equilibrio ma con grande sportività e rispetto da parte delle due squadre, che sono un esempio per i compagni più grandi per impegno e atteggiamento. Bravi” – commenta l’allenatore Ivan Busacca.

La finale sarà disputata il 17 febbraio.