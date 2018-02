Imperia.

“Nel Giorno del Ricordo, un pensiero commosso va alle vittime delle foibe. Mi riferisco ai dodicimila civili, donne e uomini, assassinati su ordine del dittatore comunista Tito, gettati vivi in cavità naturali solo perché italiani”.

Lo ha dichiarato Giorgio Mulè, candidato nel collegio uninominale Sanremo – Imperia e capolista di Forza Italia nel proporzionale Liguria 1, partecipando alla cerimonia commemorativa presso i “Giardini Martiri delle Foibe” a Imperia.

“Celebriamo con loro – ha aggiunto Mulè – anche il sacrificio dei nostri compatrioti dell’Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia, costretti a fuggire e ad abbandonare la loro terra, molti dei quali trovarono una nuova casa proprio in Liguria”.

“Per troppo tempo –ha concluso Mulè – questa pagina dolorosa della nostra storia è stata tenuta nascosta e deliberatamente cancellata dalla sinistra comunista.

Ad oltre settant’anni da quei fatti drammatici è, invece, necessario mantenere vivo il ricordo e alta l’attenzione su una vicenda che non è di pochi, ma che tocca l’intero popolo italiano”.