F.S. Sestrese, Imperia, Voltrese, Loanesi una partita in meno

Imperia 42 Vado 35 F.S. Sestrese 33 Voltrese 32 Albenga 29 Busalla 28 Football Genova Calcio 27 Serra Riccò 27 Campomorone S.O. 25 Loanesi 23 Veloce 20 Multedo 15 Arenzano 15 Praese 10

Albenga – Praese 9 – 1 Arenzano – Serra Riccò 1 – 1 Campomorone S.O. – Busalla 2 – 0 F.S. Sestrese – Imperia rinviata Vado – Football Genova Calcio 0 – 0 Veloce – Multedo 5 – 2 Voltrese – Loanesi rinviata

