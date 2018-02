Vallecrosia (IM)

Continuano gli impegni del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Nello scorso fine settimana le varie squadre sono scese in campo conquistando dei buoni risultati.

“Buona partita finita 1 a 0 con un gran gol di Alessio Coppola nel primo tempo, con ben 4 2007 in campo. Secondo tempo perso 1 a 0 a 30 secondi dalla fine. Giocato bene con buoni fraseggi e ottime ripartenze con giocate a terra, anche se il campo era in pessime condizioni. Terzo tempo giocato molto bene sbagliando due reti davanti al portiere. Alla fine perso 2 a 1 all’ultimo minuto. Buono l’approccio alla partita bravi ed educati i nostri bambini. Nei tre tempi abbiamo sempre giocato con ben 4 bimbi del 2007” – afferma l’allenatore Luca Soncin parlando della partita dei 2006-2007.

“I 2009 considerato che giocavano con due bimbi sotto leva si sono comportati egregiamente – dice l’allenatore Angelo Aletto – Il risultato con l’Unione Sanremo è stato 3 a 3 con un goal irregolare degli ospiti. I bambini al loro primo campionato sono un po’ “tesi” ma cominciano ad imparare a giocare in collettivo. Bravi e meno bravi giocano lo stesso minutaggio compreso i 2010 aggregati come da politica della società”.

Nel Campionato 2008 i ragazzi biancorossi hanno vinto 3 tempi a 0 contro la Virtus Sanremo. “Davvero bravi bambini. Soprattutto i nuovi che stanno avendo la possibilità di giocare ed avere le giuste soddisfazioni, molto da lavorare ma la strada è quella giusta, bravi!” – commenta l’allenatore Marco Anzalone.

Nel torneo 2009, la partita tra Argentina e Don Bosco è finita in pareggio. “I bambini dominavano i tre tempi, solo la sfortuna e le parate del portiere ci hanno negato la vittoria anche questa volta abbiamo giocato con due bambini sotto leva del 2010. Hanno partecipato Lorenzo Argirò, Nicolò Colomba, Gioele Facinoli, Pietro Giordano, Mirko Rahi, Gabriele Cimardi Bruzzone, Vincenzo Salerno, Leonardo Mammaliga, Valentino Pisano, Marco Anfosso, Tommy Musumara e Kristian Patamia” – dichiara l’allenatore Angelo Aletto.

Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia vince 5 a 1 contro l’Unione Sanremo. “Ottima partita da parte dei ragazzi, siamo andati in svantaggio per un approccio iniziale timido ma abbiamo avuto la capacità di reagire subito con grande atteggiamento collettivo guadagnandosi una vittoria meritata. Una bella prova di carattere, siamo sulla strada giusta” – commenta l’allenatore Ivan Busacca.