Ha visto la luce in questi giorni il 5° volumetto, che riepiloga le diverse attività svolte dal Circolo Culturale SMILE a Vallecrosia e dintorni, nel periodo 2009-2017 (Alzani editore).

Autori della pubblicazione il Presidente ideatore del Circolo (nel 1994 a Ventimiglia) prof. Francesco Mulè ed il segretario organizzativo dott. Eduardo Raneri.

Nella foto vediamo la copertina del libretto che verrà presentato e distribuito, nel corso di un incontro conviviale, in data e orario da stabilire.

Per contatti tel. 0184/25.04.32/29.85.37