La Pro Loco di Vallecrosia riaccende i fornelli e rimette in moto l’affiatato gruppo di soci per il “Carnevale dei Bambini”, organizzato in collaborazione con il Comune di Vallecrosia.

La manifestazione è in calendario per domenica 11 febbraio dalle 14.00 alle 18.00 alla Pista di Pattinaggio, Solettone Sud, via C. Colombo – Vallecrosia.

Bugie e cioccolata fumante preparata a ciclo continuo, ma anche caramelle e tanti dolciumi che certo non possono mancare alla grande festa dei più piccoli.

Il divertimento sarà assicurato dall’animazione e nel corso del pomeriggio, sotto un cielo di coriandoli e stelle filanti colorate, dal Grande Concorso per bimbi da 0 a 10 anni in cui sarà premiata la maschera più bella.