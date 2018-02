Di fronte a un clima di odio e pregiudizio sempre più palese, UISP Imperia ricorda i principi che ispirano le sue attività scritti nella premessa del suo Statuto:

L’UISP – Unione Italiana Sport Per tutti – è un’Associazione Nazionale, Antifascista e Antirazzista che si ispira ai principi della Costituzione italiana, contraria ad ogni forma di discriminazione.

Quotidianamente ci impegniamo nel proporre, attraverso la pratica sportiva, un messaggio sulla concreta possibilità di convivenza e sulla bellezza della diversità.

Come Uisp siamo convinti che i valori debbano essere sempre la premessa di tutte le attività, rifiutiamo ogni forma di estremismo e di violenza e usiamo lo sport proprio come mezzo di inclusione e accoglienza.

Le iniziative del Comitato provinciale UISP Imperia sono pubblicate sulla Pagina FB: https://www.facebook.com/UispImperia/

Lo Statuto, il Codice Etico, le iniziative nazionali e internazionali sono pubblicate sul internet UISP Nazionale: www.uisp.it