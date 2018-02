Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Martedì prossimo 13 febbraio, alle 11.00, negli uffici del settore di Polizia di Frontiera, in piazza della Libertà a Ventimiglia si terrà una conferenza stampa con tema “La tratta di esseri umani: dettagli ed inediti su operazioni portate a termine dalla Polizia di Frontiera”. Alla conferenza parteciperanno il Procuratore Capo della Procura di Imperia Alberto Lari, ed il Procuratore Capo Aggiunto Grazia Pradella, con interventi del direttore interregionale della Polizia di Frontiera, per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Raffaele Cavallo, del Questore di Imperia Cesare Capocasa, ed il dirigente del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia Martino Santacroce. Prenderanno parte alla conferenza anche il direttore dipartimentale delle Alpi Marittime Jean-Philippe Nahon, e la coordinatrice P.A.F. Immigrazione Irregolare, Delphine Lallemande. Nel corso della conferenza stampa saranno pubblicate slide con i risultati delle operazioni condotte dalla Polizia di Frontiera, oltre a filmati inediti di operazioni d polizia svolte anche con l’intervento della Polizia Francese.