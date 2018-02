Questa mattina, durante i servizi di controllo ai varchi di accesso all’area di sicurezza adiacente al teatro Ariston, realizzati in occasione della 68^ edizione del festival della Canzone Italiana, i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto in flagranza dei reati di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale M.A.A, bengalese cl. 94, pregiudicato, il quale, nonostante l’intimazione dei militari, si è rifiutato di sottoporsi ai previsti controlli di sicurezza opponendo resistenza e rivolgendo ai medesimi frasi ingiuriose e minacciose.

Il giovane, in stato di alterazione, è stato subito trasportato in caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.