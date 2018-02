Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Per consentire i lavori di allestimento della segnaletica verticale ed orizzontale il comune della città dei fiori ha emesso alcune ordinanze che interessano soprattutto il tratto di strada dal quartiere Polo Nord a quello del Borgo e modifiche della viabilità circostante.

Sanremo: inversione sperimentale del senso di marcia in via Galileo Galilei